Вопрос о продаже гостиницы «Русь», рассмотрение которого было заявлено на сегодняшнее заседание комитета горсовета Орла по муниципальному имуществу и землепользованию, снят с повестки дня.

Вопрос отозвали с рассмотрения комитета по просьбе Управления муниципального имущества и землепользования Орла со ссылкой на то, что директор муниципального предприятия отсутствует.

Напомним, что горсовет должен согласовать крупную сделку по реализации недвижимого имущества - гостиницы «Русь». Ранее предполагалось, что ее собираются продать за 300 млн рублей.