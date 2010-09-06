20 июня на заседании комитета горсовета Орла по муниципальной собственности и землепользованию депутаты рассмотрели работу администрации города по контролю за использованием земельных участков, отведенных под объекты несанкционированной торговли.

Сейчас в схему размещения нестационарных объектов торговли в Орле включено 306 объектов.

По результатам пяти аукционов заключено 115 договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Из них расторгнуто четыре договора, по пяти - материалы направлены в правовое управление в связи из-за несвоевременного внесения арендной оплаты, рассказал депутатам начальник УМИЗ Орла Максим Лобов.

Арендаторы 29 участков неоднократно отказываются от участия в аукционах, поэтому вопрос с ними будет решаться в судебном порядке – власти будут требовать освободить занимаемые участки.

20 июня состоялся еще один аукцион, на который было выставлено 59 лотов. На участие в них поступила 21 заявка. Торги состоялись, договоры готовятся к заключению, проинформировал народных избранников глава УМИЗ.

Депутаты в ходе заседания комитета обратили внимание исполнительной власти города на затяжки со сносом незаконно установленных нестационарных объектов и другие проблемы в этой сфере.

В итоге депутаты предложили администрации до 14 августа представить горсовету план мероприятий по усилению контроля за использованием муниципальной части под объектами нестационарной торговли.