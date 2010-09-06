Оператор мобильной связи Tele2 объявляет о старте проекта «Живущие в сети» на радиостанции «Европа+». В ходе интерактива слушатели узнают, какое место в их жизни занимает интернет.

Совместный проект Tele2 и радио «Европа+» под названием «Живущие в сети» стартовал 21 июня и продлится до 5 июля 2017 года включительно.

Принять участие в викторине и определить степень своей зависимости от интернета может любой желающий – достаточно внимательно следить за прямыми эфирами с 13:00 до 14:00 на частоте 100.9 FM.

После специального сигнала слушателям необходимо дозвониться в прямой эфир и пройти небольшой тест, ответив на вопросы ведущего. Сколько вкладок открыто в браузере, где купить билет на концерт любимого исполнителя и что делать, если заблудился в другом городе, – ответы на эти и другие вопросы помогут определить степень интернет-зависимости участника. Каждому слушателю, кто не побоится пройти тест в прямом эфире, Tele2 подарит фирменные сувениры.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Интернет давно стал важной частью нашей жизни. Я завишу от него на 100%. И без стеснения признаю это, потому что мобильный интернет позволяет мне делать и успевать больше. Мое утро начинается с чтения новостей в смартфоне, а заканчивается просмотром погоды на следующий день. На онлайн-жизнь мне хватает 10 Гб интернета, включенных в абонентскую плату тарифа «Мой онлайн». Бесплатный трафик в соцсетях и мессенджерах сохраняет гигабайты, которые в случае неиспользования переносятся на следующий месяц».