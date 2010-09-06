Орловское управление ФАС рассмотрело заявления четырех управляющих организаций Орла, которые пожаловались на гарантирующего поставщика электроэнергии (ООО «Орловский энергосбыт»). 

Об этом сообщает УФАС по Орловской области. 

УК указали, что поставщик электроэнергии начисляет плату за электроэнергию без применения понижающего коэффициента в отношении потребителей, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электроплитами, в случае смены управляющей компании.

Таким образом, цена на электроэнергию отличалась от цен, установленных им же в договорах с иными покупателями (бывшей управляющей компанией, в управление которой ранее входили МКД).

По результатам рассмотрения обращений УК, управление ФАС направило в адрес «Орловский энергосбыт» четыре предупреждения о необходимости прекращения таких действий путем проведения корректировки расчетов.

- В настоящее время «Орловский энергосбыт» проинформировал антимонопольный орган, что произведены соответствующий перерасчет, - сообщили в ведомстве.

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