9 июня Арбитражный суд Орловской области принял к рассморению иск территориального управления Россельхознадзора к дочерней структуре банка «Авангард» - ООО «Аванград-Агро-Орел», которая занимается в регионе аграрным бизнесом.

Надзорное ведомство просит суд привлечь компанию к административной ответственности за нарушения земельного и фитосанитарного законодательства.

Судебное заседание назначено на 10 июля.

ООО «Авангард-Агро-Орел» зарегистрировано в Свердловском районе Орловской области в 2004 году. Уставной капитал общества по состоянию на май этого года составляет 112, 4 млн рублей. Единственным владельцем ООО является АО «Авангард-Агро», структура принадлежащая банку «Авангард».  

В составе Совета директоров АО «Авангард-Агро» - топ-менеджеры и акционеры этого коммерческого банка. 

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