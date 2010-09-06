Сегодня, 22 июня, на заседании комитета горсовета Орла по экономической политике и развитию предпринимательства представители администрации Орла рассказали депутатам об экономической ситуации в МУП «Банно-прачечное хозяйство».

Как известно, с 2006 года МУП «Банно-​прачечное хозяйство» находилось в процедуре банкротства.

В июле прошлого года производство по делу о банкротстве «БПХ» было прекращено, предприятие продолжило работу.

В первом квартале этого года общие доходы МУПа составили 7,3 млн рублей. С 1 января этого года МУП «БПХ» перешло на упрощенную форму налогообложения, что позволит сэкономить 350 тысяч. рублей.

Как ранее сообщилось, принято решение продать здание муниципальной бани на улице Октябрьская. Как докладывали представители городской власти, этот актив нерентебелен и приносит убытки. На данный момент баня на улице Октябрьской еще не продана.

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