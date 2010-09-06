После поправок в бюджет Орловской области на этот года дефицит региональной казны составит 3,9 млрд рублей, сообщила сегодня на заседании профильного комитета областного Совета глава департамента финансов Елена Сапожникова.

Ранее областной бюджет на этот год планировался и изначально утверждался областным Советом сбалансированным, то есть бездефицитным. Причем, власти особо отмечали, что без дефицита бюджет сверстан впервые за последние годы. 

Теперь же после внесения поправок доходы областного бюджета составят 28,9 млрд рублей, расходы – 32,5 млрд рублей.

Депутат Наталья Прохорова спросила о причинах этих резких финансовых изменений. Глава финансового департамента ответила, что средства нужны на социальные нужды.

Почти на 2,5 млрд рублей увеличены расходы на  функционирование госучреждений, медицину и образование, пояснила она. Почему эти расходы и в таком объеме появились в середине года, а не были запланированы изначально, не совсем ясно.

Изменения в бюджет должны быть приняты сразу в двух чтениях на июньской сессии областного Совета.

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