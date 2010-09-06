Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск «Орелгосзаказчика» к подрядчику, который реконструировал Центральный стадион Орла – подмосковной компании «МосОблстрой».

Суд постановил взыскать с компании 18,8 млн рублей неустойки за нарушение контракта, заключенного в 2015 году, и почти 559 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что общая цена работ оценивалась в 111,8 млн рублей. Согласно заключенному госконтракту начать работы «МосОблстрой» должен был в мае 2015 года, а закончить - в декабре 2015 года. С тех пор прошло полтора года.

«По состоянию на 25 апреля 2017 года работы по контракту ООО «МосОблСтрой» не выполнило. Заказчиком произведена оплата в сумме 89 675 734 руб., подрядчиком выполнены работы на сумму 71 050 371 руб.», говорится в материалах суда.

27 апреля этого года, то есть через полтора года, и (заметили мы: после возбуждения уголовного дела о хищениях бюджетных средств на этом объекте и смене руководства в «Орелгосзаказчике») принимается решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В начале июня этого года контракт с «МосОблстроем» юридически расторгается.

С февраля этого года никакие работы на стадионе не ведутся, констатирует суд.

В материалах суда есть любопытные детали, говорящие о том, как проводились работы на стадионе. В частности, демонтаж трибун был осуществлен не ручным способом, а «путем использования гусеничной техники».

«Разборка сборных железобетонных ступеней западной трибуны проводилась при помощи силового агрегата 24, установленного на экскаватор на гусеничном ходу с заездом на ступени трибун, вместо щадящего метода - деления на демонтажные элементы отбойным молотком и съемом башенным краном, согласно проекту производства работ», читаем в судебном деле. В итоге возникли дополнительные критические дефекты в кирпичной кладке, опорных зонах балок покрытия.

Еще одно: «МосОблстрой» по условиям контракта не имел права привлекать к работам субподрядчика, но сделал это. И факт сей в суде признал. Правда, в суде он пытался сослаться на то, что был принужден «заключить договор субподряда с ООО «321 Военно-строительное управление» под административным давлением и с согласия заказчика». Однако никаких доказательств этого суду представлено не было.