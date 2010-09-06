Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск «Орелгосзаказчика» к подрядчику, который реконструировал Центральный стадион Орла – подмосковной компании «МосОблстрой».

Суд постановил взыскать с компании 18,8 млн рублей неустойки за нарушение контракта, заключенного в 2015 году, и почти 559 тысяч рублей штрафа. 

Напомним, что общая цена работ оценивалась в 111,8 млн рублей. Согласно заключенному госконтракту начать работы «МосОблстрой» должен был в мае 2015 года, а закончить - в декабре 2015 года. С тех пор прошло полтора года.

«По состоянию на 25 апреля 2017 года работы по контракту ООО «МосОблСтрой» не выполнило. Заказчиком произведена оплата в сумме 89 675 734 руб., подрядчиком выполнены работы на сумму 71 050 371 руб.», говорится в материалах суда.

27 апреля этого года, то есть через полтора года, и (заметили мы: после возбуждения уголовного дела о хищениях бюджетных средств на этом объекте и смене руководства в «Орелгосзаказчике») принимается решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В начале июня этого года контракт с «МосОблстроем» юридически расторгается. 

С февраля этого года никакие работы на стадионе не ведутся, констатирует суд.

В материалах суда есть любопытные детали, говорящие о том, как проводились работы на стадионе. В частности, демонтаж трибун был осуществлен не ручным способом, а «путем использования гусеничной техники».

«Разборка сборных железобетонных ступеней западной трибуны проводилась при помощи силового агрегата 24, установленного на экскаватор на гусеничном ходу с заездом на ступени трибун, вместо щадящего метода - деления на демонтажные элементы отбойным молотком и съемом башенным краном, согласно проекту производства работ», читаем в судебном деле. В итоге возникли дополнительные критические дефекты в кирпичной кладке, опорных зонах балок покрытия.

Еще одно: «МосОблстрой» по условиям контракта не имел права привлекать к работам субподрядчика, но сделал это. И факт сей в суде признал. Правда, в суде он пытался сослаться на то, что был принужден «заключить договор субподряда с ООО «321 Военно-строительное управление» под административным давлением и с согласия заказчика». Однако никаких доказательств этого суду представлено не было. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ