Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск «Профессиональной футбольной лиги» о взыскании с футбольного клуба «Орел» членского взноса за вторую часть 2016 года, сообщают «Орловские новости».

Речь идет о 550 тысячах рублей, который ФК «Орел» не заплатил.

Орловский футбольный клуб был лишен профессионального статуса в январе 2017 года. Причиной – серьезные нарушения регламентов ПФЛ и неоплата штрафов.

Напомним, что в прошлом году команда самовольно отказалась доигрывать первенства России по футболу во втором дивизионе.