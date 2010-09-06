Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск «Профессиональной футбольной лиги» о взыскании с футбольного клуба «Орел» членского взноса за вторую часть 2016 года, сообщают «Орловские новости».

Речь идет о 550 тысячах рублей, который ФК «Орел» не заплатил.

Орловский футбольный клуб был лишен  профессионального статуса в январе 2017 года. Причиной – серьезные нарушения регламентов ПФЛ и неоплата штрафов.

Напомним, что в прошлом году команда самовольно отказалась доигрывать первенства России по футболу во втором дивизионе.

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