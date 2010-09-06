За пять месяцев этого года в Орловской области в эксплуатацию введено 83,8 тысячи квадратных метров жилья.

Это на 21,5% меньше уровня того же периода прошлого года, следует из данных Орелстата.

Из 83,8 тысячи кв. метров введенного жилья 27,3 тыс. кв. метров ввели индивидуальные застройщики, то есть частные лица за собственные средства.

В целом, в строительной отрасли за пять месяцев выполнено работ на 6,5 млрд рублей. Это на 105,9% больше, того же периода прошлого года в сопоставимой оценке.

Объем жилищного строительства в Орловской области снижается второй год. Самым рекордным для орловских строителей был 2015 год, когда в регионе было введено 479,3 тыс. кв. метров жилья. (С 2010 года объемы введенного жилья росли, в 2015 был пик, затем началось резкое снижение).

В 2016 году в Орловской области сдали уже 360,2 тыс. кв. метров жилья, почти на 110 тысяч меньше, чем годом ранее. Судя по цифрам этого года, негативные тенденции продолжаются.  

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