19 июня Арбитражный суд Центрального округа отказал «Центральной пригородной пассажирской компании», которая с 2012 года пытается взыскать из бюджета Орловской области 202 млн рублей убытков за пригородные железнодорожные перевозки пассажиров в 2011 году.

ЦППК посчитала, что в 2011 году получила в Орловской области почти 202 млн убытков при перевозках пассажиров по пригородным направлениям. И считает, что компенсировать убытки ей должен регион.

Судебные рассмотрения этого дела уже дважды прошли по арбитражному кругу: от суда первой инстанции до кассации, и снова от суда первой инстанции – до кассации. И вот теперь уже окончательный отказ в удовлетворении иска.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Орловской области после решения кассации о возвращении дела в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, отказал ЦППК в иске. Это решение поддержано в апелляции, а теперь и в кассационной инстанции.

«Истец, являясь коммерческой организацией и осуществляя на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, по собственной инициативе используя тариф, утвержденный для другой организации, имеющей в собственности подвижной состав и инфраструктуру, не принимая надлежащих мер к установлению тарифа, не скорректировав свои хозяйственные расходы, не вправе ссылаться на причинение ему убытков субъектом Российской Федерации – Орловской областью», говорится в решении кассационного суда.