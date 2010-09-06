3 августа Арбитражный суд Центрального округа отказал омской компании «Мостовик» в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе решения нижестоящих судов.

ООО «НПО «Мостовик» пытался через суд взыскать с администрации Орла 66,8 млн рублей за проектирование «транспортной оси» областного центра.

В декабре 2016 года Арбитражный суд Орловской области отказал «Мостовику» в притязаниях на деньги городской казны. Компания оспорила это решение, но безрезультатно. 30 марта Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) оставил решение орловского суда в силе.

Весной 2013 года ООО «НПО «Мостовик» и «Управление капитального строительство Орла» заключили контракт на разработку проектной документации «Реконструкция автодорог г. Орла: Московское шоссе, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Комсомольская, Кромское шоссе».

Общая цена контракта оценивалась в 142,2 млн руб. Омская компания выполнила часть работ по трем этапам. В декабре 2014 года подрядчик направил муниципалитету претензию, предложил подписать акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненный объем в сумме 66,8 млн рублей.

На фото: проектный эскиз ООО «НПО «Мостовик»