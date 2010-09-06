За 2016 года налоговая инспекция по Орлу начислила имущественных налогов на общую сумму 415 млн рублей.

Больше всего жители Орла заплатят по налоговым уведомлениям с транспортным налогом – 308,6 млн рублей. Земельный налог составил 79,4 млн рублей, а налог на имущество – 27,5 млн рублей.

Срок уплаты имущественных налогов с физических лиц до 1 декабря.

Начата рассылка налоговых уведомлений за 2016 год

Жители Орла уже стали получать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов за 2016 год.

В этом году налоговые уведомления приходят из Санкт­Петербурга.

Все собранные суммы налогов зачисляются в бюджеты города Орла и Орловской области.