Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и УМВД по Орловской области заключили дополнительное соглашение.

Оно предполагает, что бизнес-омбудсмен сможет принимать участие (присутствовать) в гласных оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении предпринимателей, сообщает сайт уполномоченного.

Соглашение подписали Евгений Лыкин и глава регионального УМВД Юрий Савенков.

Участие бизнес-омбудсмена в оперативных мероприятиях полиции будет возможным только при согласии предпринимателей, в отношении которых они проводятся