Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

Порой банкоматы дают сбои при приеме-выдаче банкнот. Что делать, если аппарат самообслуживания случайно «зажевал» банкноты, «забыл» их выдать или положить на счет, расскажут эксперты Орловского филиала Россельхозбанка.

Итак, купюры попали в устройство, но не все из них были подсчитаны и переведены на счет. Или банкомат забрал карту, но не вернул. Что делать?

Подождать

Важно уметь немного подождать и не поддаваться панике. Банкомат может начать некорректно работать из-за кратковременного сбоя в системе. Через какое-то время внесенные в аппарат купюры могут быть зачислены на ваш банковский счет. Однако этот совет работает только в том случае, если деньги были зачислены нормально, а на счет не приходили.

Если же устройство изначально неверно пересчитало внесенные банкноты или попросту их «зажевало», то необходимо предпринять следующие действия.

В первую очередь, зафиксировать все детали произошедшего:

Чтобы в дальнейшем при обращении в банк доказать, что устройство действительно удержало наличность или карту, нужно зафиксировать следующие данные:

  • номер банкомата и адрес расположения устройства;
  • точное время выполнения банковской операции (не только дату, но и часы с минутами);
  • точную сумму внесённых вами и удержанных банкоматом денежных средств (или номер карты);
  • наличие или отсутствие у устройства камер видеонаблюдения, которые могли бы при разбирательстве подтвердить ваши действия.

Затем обратиться в банк, которому принадлежит банкомат:

Если банкомат расположен в офисе кредитной организации, то нужно обратиться напрямую к сотрудникам. Если устройство расположено вне офиса банка, то необходимо, не отходя от места события, позвонить по номеру горячей линии кредитной организации (телефон указан на обороте вашей карты и на самом банкомате). Так, номер горячей линии техподдержки Россельхозбанка 8 (800) 200-60-99. Сотрудник банка сообщит, как дальше действовать в сложившихся обстоятельствах и, возможно,  сразу по телефону примет заявку об удержании устройством денег.

Чтобы быть уверенным в том, что заявка ушла в работу, рекомендуем все же доехать до ближайшего офиса банка, которому принадлежит банкомат, и оставить письменное заявление о сбое операции. В документе необходимо указать паспортные и контактные данные, детальную информацию о произошедшем сбое и требование о возврате денежных средств или карты.

Заявление примут и зарегистрируют. В дальнейшем по присвоенному ему номеру обращения вы сможете контролировать решение проблемы. Для надёжности можно снять копию с документа и оставить себе.

После того, как банк примет заявление, будут отслежены движения денег по счету; при инкассации банкомата будет проверено, есть ли в устройстве лишние деньги; могут быть просмотрены записи с камер видеонаблюдения.

Как обезопасить себя от сбоев банкомата

Свести риск возникновения проблем при работе с банкоматами к минимуму помогут следующие рекомендации:

- не вносите в устройство липкие или смятые купюры, с загибами или разрывами;

- перед тем, как внести в банкомат стопку купюр, снимите с неё все зажимы и резинки;

- старайтесь вносить за раз небольшую стопку купюр;

- если что-то смущает в работе банкомата, не пользуйтесь устройством;

- в зимнюю пору или в ненастную погоду старайтесь совершать операции в отапливаемых помещениях. На холоде вероятность возникновения технических сбоев в устройстве выше.

Остались вопросы? На них ответят эксперты Орловского филиала АО «Россельхозбанк»
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