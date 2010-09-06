Орловский областной суд отменил решение райсуда, признавшего правомерным перевод жилого дома в нежилое помещение и признании на него права собственности на московском шоссе в Орле.

Владелец частного жилого дома на Московском шоссе реконструировал его, превратив в нежилое. Городские власти разрешение на строительство ему не дали, так как участок и объект находится в зоне многоэтажной застройки микрорайона № 13 «Московский».

Строительство многоэтажного дома уже было закреплено утвержденным проектом планировки этой территории.

Владелец попытался через узаконить реконструкцию и свой коммерческий объект через суд. В иске он просил суд признать за ним право собственности на недвижимость и признать перевод жилого дома в нежилой правомерным.

Райсуд иск владельца строения удовлетворил. Суд признал, что реконструкция и перевод были самовольными, но сделаны они были в соответствии с законодательством и градостроительными нормами.

Городские власти обжаловали это решение в областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда жалобу администрации Орла удовлетворила и отменила решение суда первой инстанции.

- Земельный участок и спорное находятся в границах красных линий Московского шоссе, до которых в соответствии с Проектом планировки территории микрорайона № 13 предполагается расширение Московского шоссе. Кроме того, земельный участок располагается на территории зоны Ж-1 и имеет вид разрешенного использования – для эксплуатации и обслуживания жилого дома, - сообщили в областном суде.

В итоге облсуд вынес решение об отказе в удовлетворении иска владельца спорного здания.