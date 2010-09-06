В этом году число ярмарочных площадок в муниципальных образованиях Орловской области выросло с 50 до 82, сообщил глава департамента промышленности, связи и торговли Геннадий Парахин на совещании в обладминистрации, посвященном вопросам ярмарочной торговли.

Областные власти договорились с контролирующими и правоохранительными органами о проведении совместных повсеместных рейдов по ярмаркам выходного дня, чтобы наказывать торгующих за нарушения.

- Речь идет не только об упорядочении торговли в соответствии с действующим законодательством, но прежде всего о безопасности граждан, контроле за санитарно-эпидемиологической обстановкой, - сказал Геннадий Парахин, обосновывая практику тотальных рейдов по ярмаркам.

При этом бизнес-омбудсмен Орловской области Евгений Лыкин и представители Роспотребнадзора высказались за усиление предупреждающей разъяснительной работы с предпринимателями на ярмарках. Карательные меры (штрафы) надо применять аккуратно, предварительно объяснив людям правила игры и предъявляемые к ним требования, уверен Евгений Лыкин.

Как будет в реальности проходить процесс борьбы с нарушениями на ярмарках, узнаем скоро.