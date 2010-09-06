В регионах Центрального федерального округа (без Москвы и Московской области) в первом полугодии было приобретено 1,3 млн смартфонов, сообщает Евросеть.

Это на 10% больше, чем было в том же периоде прошлого года. Рынок смартфонов, по оценке ритейлера, вырос на 18% и денежном выражении достиг отметки в 14,8 млрд рублей.

Средняя цена устройства в первом полугодии сложилась в пределах 11 тысячи рублей, показав рост в 7% к тому же периоду прошлого года.                                          

В регионах ЦФО (без Москвы и Московской области) растёт доля устройств с поддержкой формата связи 4G. Их доля в общем количестве приобретенных смартфонов составляет 67%.

Наибольшая доля продаж (33%) приходится на аппараты в ценовом диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей.

Максимальный рост показал в первом полугодии сегмент стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей. Доля смартфонов этой ценовой категории достигал 15%.

- Спрос заметно смещается в сторону премиального сегмента. Ритейлеры совместно с банками предлагают населению выгодные кредитные продукты, в частности, различные программы рассрочек, которые позволяют без переплаты приобрести новейшие флагманы от ведущих вендеров. Кстати, две трети проданных смартфонов в центральном регионе поддерживают 4G, и в дальнейшем доля таких смартфонов будет только расти. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung и Apple. На них приходится около 50% проданных смартфонов с поддержкой 4G, -комментирует итоги полугодия управляющая Центральным филиалом Евросети Елена Искратова.

В компании отмечают, что смартфоны продолжают поглощение смежных рынков – планшетов и цифровых фото. Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов).

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