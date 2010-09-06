Земельные участки, по которым нет сведений об их правообладателях, будут сняты с кадастрового учета, сообщает управление Росреестра по Орловской области.

Это коснется земельных участков, которые были учтены в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года, если владельцы не зарегистрировали на них свои права.

Таково одно из требований закона о госрегистрации, который вступил в силу с 1 января этого года.

В Орловской области порядка 5 тысяч земельных участков, которые подпадают под юрисдикцию нового закона. Сейчас Росреестр и муниципалитеты проверяют наличие документов на эти земли.

- Если правообладатель установлен не будет, то участку присвоят статус «архивный», а затем снимут с кадастрового учета. Раньше это было возможно только по решению суда. «Архивная» земля перейдет в распоряжение органов муниципальной власти, - пояснили в ведомстве.

Правообладатели должны сами позаботиться о судьбе своих земельных участков. Если границы участков не установлены, то необходимо провести межевание. Чтобы узнать, стоит ли на кадастровом учете участок и зарегистрированы ли на него права, надо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сделать это можно в электронном виде на сайте Росреестра или в офисе МФЦ.