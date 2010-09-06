В первом полугодии администрация Орла рассмотрела 132 обращения горожан о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию и ввод индивидуальных жилых домов.

В 97 случаях разрешения были выданы, по 35 обращениям было отказано, сообщил во вторник на рабочем совещании в администрации Орла начальник управления градостроительства Олег Минкин.

За весь прошлый год в администрацию города поступило 117 обращения орловцев. По 114 обращениям разрешения были оформлены, по 63 в их выдаче власти отказали. .

По числу обращений на выдачу разрешений на индивидуальное жилищной строительство это полугодие уже «перекрыло» итоги прошлого года.

- Данное сравнение свидетельствует об увеличении темпов индивидуального жилищного строительства на территории города Орла, - сказал на совещании Олег Минкин.