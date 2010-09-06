Сегодня, 9 августа, в областной администрации первый вице-губернатор Орловской области Александр Бударин провел совещание с региональными строительными компаниями.

Совещание, как это сейчас всегда происходит в областном Правительстве, было закрыто для СМИ. Поэтом даем только информацию пресс-службы по итогам совещания.

В совещании принимали участие представители крупных застройщиков - «Орелстрой», «Холикон-Инвест», «Зенитстрой», «Инжилком», «ЖИЛСТРОЙ-Инвест». Речь шла об антикризисных мерах в отрасли. Застройщики представили свои предложения по этому вопросу.

В частности, была поднята проблема размера платы строительных компаний за подключение объектов к сетям МПП ВКХ «Орелводоканал», говорится в пресс-релизе. Кроме того, строители озвучили свои предложения по концепции реновации жилищного фонда и развития инфраструктуры города Орла, о планах на которую стало известно совсем недавно.

Также на совещании обсуждался вопрос работы застройщиков с банками по ипотечным программам.

Программа антикризисных мер разрабатывается в рамках составления проекта областного бюджета на 2018 год, сказал на совещании Александр Бударин. Антикризисный план  будет представлен губернатору до 1 сентября этого года, то есть уже очень скоро. Какие предложения в нем содержатся, какие меры предлагаются для вывода из кризиса  региональной экономики, неизвестно. Более никаких подробностей пресс-служба не сообщает.

Речь идет не только об антикризисных мерах в строительстве, но и других отраслях экономики и социальной сферы.

Что касается строительства, то объемы вводы жилья в Орловской области снижаются второй год. 

В первом полугодии в регионе введено 112,7 тысячи квадратных метров  жилья.  Это составляет 91,4% к уровню первого полугодия прошлого года. Снижение объемов вводимого жилья составило 8,6%, следует из данных Росстата.

В 2016 году в Орловской области в эксплуатацию введены 351,3 тыс. кв. метров жилья.  Это на 26,7 % меньше, чем в предыдущем году.

Примечательно, что в январе этого года первый зампред Правительства Орловской области Анатолий Мишанов в телеинтервью уверял, что «как такового кризиса в строительстве нет».

- Есть существенные проблемы, которые либо косвенно, либо напрямую связаны со строительством жилья (стоимость жилья, платежеспособный спрос), - сказал он

По его информации, по итогам 11 месяцев 2016 года в Орловской области спад ввода жилья составил 3,5%. Это меньше, чем в среднем в России, говорил он. Первый зампред тогда был уверен, что «по итогам 2016 года регион сможет в строительстве жилья выйти на уровень 2015 года». В реальности спад составил 26,7%.

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