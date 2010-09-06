В I полугодии рынок планшетов в регионах Центрального федерального округа (без Москвы и МО) продемонстрировал падение по всем показателям, сообщает компания Евросеть.

Продажи планшетов в ЦФО (без учета Москвы и МО) составили по итогам шести месяцев этого года 187 тысяч единиц. Это на 21% меньше, чем было на ту же дату прошлого года.

В денежном выражении рынок планшетов по итогам полугодия составил порядка миллиарда рублей, что на 23% меньше, чем было годом ранее.

Средняя цена устройства снизилась на 2% до 8 тысяч рублей, следует из отчета ритейлера.

В первой половине этого года в регионах ЦФО по-прежнему популярны планшеты с Wi-Fi. В общем объеме продаж их доля составляет 88%.