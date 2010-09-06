Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка.

Орловец Юрий Лисов три года назад взял потребительский кредит, но был уволен с работы. Новую искал пять месяцев, и на это время приостановил выплаты.

С банком Лисов в итоге рассчитался, однако «пятно» в кредитной истории осталось. Когда Юрий решил взять ипотеку, неуплаты, зафиксированные в кредитной истории, могли испортить все дело.

«Проверка кредитной истории - один из первых шагов при рассмотрении заявки, и если там не все гладко, это становится стоп-фактором для принятия положительного решения, - подтвердили в Орловском филиале Россельхозбанка. - Документ, содержащий информацию об исполнении заёмщиками своих обязательств, в том числе по договорам займа или кредита, оплате коммунальных услуг, услуг связи, алиментов и т.п. хранится в Бюро кредитных историй в течение 10 лет со дня последнего изменения. Поэтому важно беречь финансовую репутацию, стараться не допускать необоснованных случаев нарушения платёжной дисциплины.

Если же это всё-таки произошло - лучше всего как можно быстрее исправить ситуацию и в дальнейшем добросовестно относиться к исполнению обязательств».

Чтобы гарантированно получить ипотеку, Юрий Лисов заранее взялся за исправление подпорченной кредитной истории: начал брать небольшие кредиты в микрофинансовых организациях и своевременно погашать их. Затем получил кредитные карты в разных банках и также вовремя возвращал деньги за сделанные покупки. Результат - прошлая кредитная история не помешала взять ипотечный кредит и въехать в новую квартиру.

В Орловском филиале Россельхозбанка подтвердили правильность действий Юрия: «Если кредитная история «плохая», для ее исправления потребуется погасить все просроченные платежи по кредитам, зарекомендовать себя добросовестным плательщиком и подождать некоторое время, от полугода до года. В банке можно заказать и услугу по предоставлению кредитной истории, если заемщик не уверен в своевременности погашения предыдущих займов».