Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка.

Орловец Юрий Лисов три года назад взял потребительский кредит, но был уволен с работы. Новую искал пять месяцев, и на это время приостановил выплаты.

С банком Лисов в итоге рассчитался, однако «пятно» в кредитной истории осталось. Когда Юрий решил взять ипотеку, неуплаты, зафиксированные в кредитной истории, могли испортить все дело.

«Проверка кредитной истории - один из первых шагов при рассмотрении заявки, и если там не все гладко, это становится стоп-фактором для принятия положительного решения, - подтвердили в Орловском филиале Россельхозбанка. - Документ, содержащий информацию об исполнении заёмщиками своих обязательств, в том числе по договорам займа или кредита, оплате коммунальных услуг, услуг связи, алиментов и т.п. хранится в Бюро кредитных историй в течение 10 лет со дня последнего изменения. Поэтому важно беречь финансовую репутацию, стараться не допускать необоснованных случаев нарушения платёжной дисциплины.
Если же это всё-таки произошло - лучше всего как можно быстрее исправить ситуацию и в дальнейшем добросовестно относиться к исполнению обязательств».

Чтобы гарантированно получить ипотеку, Юрий Лисов заранее взялся за исправление подпорченной кредитной истории: начал брать небольшие кредиты в микрофинансовых организациях и своевременно погашать их. Затем получил кредитные карты в разных банках и также вовремя возвращал деньги за сделанные покупки. Результат - прошлая кредитная история не помешала взять ипотечный кредит и въехать в новую квартиру.

В Орловском филиале Россельхозбанка подтвердили правильность действий Юрия: «Если кредитная история «плохая», для ее исправления потребуется погасить все просроченные платежи по кредитам, зарекомендовать себя добросовестным плательщиком и подождать некоторое время, от полугода до года. В банке можно заказать и услугу по предоставлению кредитной истории, если заемщик не уверен в своевременности погашения предыдущих займов».

Остались вопросы? На них ответят эксперты Орловского филиала АО «Россельхозбанк». Задавайте вопросы по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ