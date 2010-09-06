Глава администрации Орла Александр Муромский во на рабочем совещании в мэрии дал поручение проверить использование муниципальных помещений, которые в свое время были предоставлены различных общественным организациям и структурам в безвозмездное пользование.

Причиной проверки стала информация, что получив бесплатно муниципальные помещения под социальные проекты, некоторые структуры стали использовать их в коммерческих целях.

- Необходимо проинвентаризировать все муниципальные помещения, которые ранее были предоставлены безвозмездно, и проверить, как они используются на самом деле, – сказал Александр Муромский.