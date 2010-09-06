С 1 октября вступили в силу поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей».
Теперь принимать карту «Мир» обяжут предприятия с годовой выручкой более 40 млн рублей.
Ранее такая обязанность вменялась организациям с годовой выручкой более 120 млн рублей.
Исключение составляют торговые точки, которые находятся вне зоны действия мобильной связи и не могут подключиться к интернету.
За неисполнение новых требований предусмотрен штраф — для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.