С увеличением количества банковских карт растет и «мастерство» мошенников, которые стремятся дотянуться до наших с вами денег с помощью высоких (и не очень) технологий. Насколько беззащитны средства на банковских картах и как уберечь их от злоумышленников, разбирался Банки.ру. Читать

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ВНИМАНИЕ!

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей, которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее