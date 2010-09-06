Администрация Орла намерена выйти к орловским законодателям с инициативой о снижении тарифа на электроэнергию для городского электротранспорта (трамваев и троллейбусов).

Об этом глава администрации Орал Александр Муромский сообщил во вторник на рабочем совещании в мэрии областного центра.

Сегодня муниципальные транспортные предприятия оплачивают электроэнергию по тарифу для промышленных предприятий – 5,2 рубля за киловатт.

Сегодня во многом из-за непомерно высоких тарифов для муниципального электротранспорта ситуация в многих городах с троллейбусами и трамваями находится в кризисе. В соседнем Липецке электротранспорт находится на грани остановки, постоянные проблемы испытывает МУП ТТП и в Орле.

Суть орловской инициативы – установить для муниципальных предприятий электротранспорта тарифы как для социально-значимых объектов, что снизит затраты на содержание трамваем и троллейбусов.

Власти Орла намерены вынести этот вопрос на горсовет. Затем городские депутаты обратятся с инициативой к своим коллегами из областного Совета, которые, в свою очередь, инициируют законодательную инициативу в Государственную Думу России.