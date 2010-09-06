До 1 декабря жители Орловской области должны заплатить имущественные налоги за 2016 год.

У некоторых суммы в квитанциях выросли в два, а то и в три раза, сообщает региональная Кадастровая палата Росреестра по Орловской области. Естественно, люди начали обращаться в ведомство, и спрашивать, что и почему?

В соответствии с действующим законодательством кадастровая стоимость является базой для расчета налога на землю, поэтому, естественно, повышение кадастровой стоимости ведет к увеличению налогов на землю.

- Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в исправлении ее результатов, если у владельцев недвижимости есть сомнения в объективности результатов оценки. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики в ходе государственной кадастровой оценки, а утверждают региональные органы исполнительной власти, - объясняют в региональной Кадастровой палате.

Напомним, что резкий рост кадастровой стоимости земли в Орловской области произошел по инициативе губернатора Вадима Потомского. В конце 2014 года он провел через областной Совет (через который, как показывает практика, можно провести вообще всё, что пожелает губернская власть) повышение кадастровой стоимости.

Так называемая актуализация стоимости земли вступила в силу в 2015 году. В некоторых районах области стоимость земли увеличилась в десятки раз, налоги для организаций и компаний одномоменто выросли кратно: у некоторых в 10-15 раз.

- Начисление земельного налога при этом происходит исходя из кадастровой стоимости участка по состоянию на 1 января того года, за который происходит уплата. Таким образом, в 2015 и 2016 годах жители Орловской области заплатили налог на землю еще по старой кадастровой стоимости. А в этом году впервые будут платить земельный налог с учётом новой кадастровой стоимости, установленной в результате последней актуализации. Отсюда и новые суммы в налоговых уведомлениях, - пояснили в Кадастровой палате.