Орловские аграрии готовы к новым рекордам по сбору урожая.

Этому поспособствовал и нынешний благоприятный сезон, и современная агротехника, которая имеется на вооружении сельскохозяйственных предприятий.

Сельхозпроизводители не могут нарадоваться на трактор модели 2375 от Ростсельмаш, который умеет почти все и почти не просит топлива.

Приобретение современной, высокофункциональной и фактически неубиваемой, как отзываются об этой технике трактористы, сельскохозяйственной машины, наконец, стало возможным. Данную модель от Ростсельмаша, которая может работать почти 24 часа в сутки с минимальным расходом топлива, владелец фермерского хозяйства Артур Ребров, который доверяет этому производителю, признанному во всем мире, приобрел в этом году.

Производственная площадка, где собирали модель 2375, перенесли в прошлом году из Канады в Россию, в Ростов-на-Дону. Это позволило заметно снизить стоимость данного образца сельскохозяйственной техники, сделав его более доступным для аграриев. Кстати, перенос производства из-за границы имеет и важное экономическое значение в части создания новых рабочих мест.

Что касается главных достоинств трактора, то к ним, те, кому уже пришлось поработать на нем, относят универсальность, которая позволяет проводить с его помощью почти все работы по обработке почвы, низкий расход топлива, маневренность, легкость в управлении и крепость конструкции – он не склонен к разного рода поломкам.

Государственная программа поддержки сельскохозяйственного сектора сегодня предоставляет аграриям возможность приобрести трактора модели 2375 с 15% скидкой.

Специалисты, занятые в сельскохозяйственном секторе, уверены, что техника такого высокого класса, даст им возможность ставить новые рекорды по сбору урожая и в целом обеспечит стабильность развития этой аграрной – очень важной для страны отрасли.