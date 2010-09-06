5 октября в Среднерусском институте управления - филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялось 69-е заседание Международного клуба директоров на тему «Реиндустриализация российской экономики – императивы, модели, опыт».

Открыл заседание клуба Президент Международного клуба директоров, доктор экономических наук, профессор, заведующего кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС академик РАН Абел Аганбегян.

Он рассказал об истории создания Международного клуба директоров (МКД), который был создан в 1983 г. и первоначально назывался «Всесоюзный клуб директоров промышленных предприятий», но после распада СССР был переименован. Дважды в год члены Клуба — руководители предприятий и организаций из разных городов (не только России, но и бывших советских республик) собираются вместе. И в этом году заседание прошло в Среднерусском институте управления, чтобы посмотреть, чем живут предприятия и регион в целом, обменяться опытом, обсудить интересующие вопросы.

В своем выступлении «Социально-экономическое развитие России на базе цифровых технологи» Абел Гезевич акцентировал внимание на том, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и общества в целом.

С приветственным словом выступили первый заместитель губернатора Орловской области Александр Бударин и директор Среднерусского института управления, доктор исторических наук, Павел Меркулов.

Оживленное обсуждение профессорско-преподавательского состава вызвало выступление «Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области: основные итоги разработки» Вячеслава Селиверстова, доктора экономических наук, главного научного сотрудника ИЭОПП СО РАН, главного редактора Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология» и «Реиндустриализация машиностроения в России» и Святослава Масютина – вице-президента МКД, заслуженного экономиста России, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, заместителя генерального директора Концерна «Русэлпром», председателя Смоленского регионального отделения «СоюзМаш России».

Выступления пленарного заседания Международного клуба директоров будут опубликованы в журнале «Среднерусский вестник общественных наук».

Программу работы Международного клуба директоров завершили круглые столы по темам «Опыт модернизации, технологического перевооружения, создания, обеспечения конкурентоспособности промышленных производств» и «Предприятия в условиях перехода к цифровой экономике».