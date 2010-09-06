На данный момент в Орловской области зарегистрировано около 7500 онлайн кассовых аппаратов.

Из них в Орле зарегистрировано более 3700 онлайн касс, сообщает УФНС по Орловской области.

Представители бизнеса применяют ККТ нового образца с 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Переход на новый порядок применения ККТ полностью завершится к 1 июля 2018 года. Он-лайн кассы начнут также использовать и налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения и ЕНВД.

Для удобства представителей бизнеса на сайте ФНС России функционирует «Личный кабинет», в котором налогоплательщики могут бесплатно зарегистрировать новую ККТ, сообщает ведомство.