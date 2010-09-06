Директором филиала мобильного оператора Tele2 в Орле назначен Андрей морозов, сообщает компания.

В сферу ответственности Андрея Морозова войдет управление бизнесом и улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в Орловской области.

К команде Tele2 Орел Андрей Морозов присоединился в 2012 году, заняв позицию руководителя отдела эксплуатации. В данной должности он спешно реализовал проект развертывания сетей третьего и четвертого поколения в регионе. С 2016 года был назначен руководителем техотдела обособленного подразделения в Орле, с июня 2017 года занимал должность технического директора орловского филиала.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

- Мы продолжаем активное развитие в Орле: выстраиваем сеть дистрибуции, увеличиваем зону покрытия сети, запускаем востребованные продукты и набираем абонентскую базу, предоставляя своим клиентам качественные услуги мобильной связи. Уверен, что накопленный опыт и знания позволят Андрею добиться высоких результатов и усилят позиции Tele2 в Орловской области, - прокомментировал это назначение директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.