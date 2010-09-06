«Ростелеком» и компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищённости систем и исследованиях в области ИБ, подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.

Компании планируют совместную работу в области анализа состояния информационной безопасности, обмена данными, технологиями и опытом в этой сфере.

Противодействие киберугрозам и наращивание компетенций в области информационной безопасности является одним из основных пунктов стратегии развитии «Ростелекома», направленной на реализацию программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» обладает исключительной экспертизой в области противодействия DDoS-атакам, это одна из наиболее востребованных услуг компании в сфере информационной безопасности.

Переход к новой модели цифровой экономики, утвержденной программой Правительства РФ, связан с увеличением количества цифровизованных производств и целых отраслей, что неизбежно повышает риски кибератак и спрос на услуги информационной безопасности.

Алексей Сапунов, cтарший Вице-Президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком»: «Мы фиксируем рост количества кибератак, а также увеличение объема убытков от них. В связи с этим все больше клиентов компании из самых разных отраслей интересуются услугами информационной безопасности и готовы доверить эти функции оператору, который обладает необходимыми техническими ресурсами и экспертизой в сфере ИБ. Для этих целей «Ростелеком» создал специальное подразделение по разработке и внедрению продуктов и комплексных решений в области защиты информации, а также вывел на рынок услуги SOC (Security Operation Center)».

SOC является частью «Центра кибербезопасности и защиты» и обеспечивает мониторинг, анализ и реагирование на киберугрозы при оказании услуг ИБ клиентам компании.

Российская компания Digital Security, являющаяся одним из лидеров на рынке анализа защищенности систем и исследований в области информационной безопасности, в рамках соглашения предоставит свою экспертизу и аналитику для оказания совместных услуг в сфере ИБ клиентам «Ростелекома».

Михаил Баранов, коммерческий директор Digital Security: «Объединение нашей экспертизы и технических возможностей «Ростелекома» позволит обеспечить высокий уровень информационной защиты как внутрикорпоративных, так и клиентских инфраструктурных, технологических и информационных активов».

Муслим Меджлумов, директор центра кибербезопасности и защиты «Ростелекома»: «Компания Digital Security, которая стала партнером «Ростелекома» по развитию направления информационной безопасности, имеет богатый опыт в области исследования угроз и поиска уязвимостей ИБ и неоднократно подтверждала свою экспертизу на международном рынке. Сотрудничество в рамках соглашения позволит «Ростелекому» повысить качество и уровень эффективности в решении вопросов, связанных с угрозами ИБ».

Станислав Барташевич, директор продуктового офиса «Информационная безопасность» Ростелекома: «Объединение усилий ведущего исследователя в области информационной безопасности и крупного оператора связи позволит создавать действительно инновационные сервисы для обеспечения защиты современного бизнеса от киберугроз. Используя экспертизу партнеров, «Ростелеком» продолжит развитие  сервисов информационной безопасности».

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