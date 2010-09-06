Правительство России одобрило предложенное Минтрансом четырехкратное увеличение штрафов за отказ регистрироваться в системе «Платон».

Планируется, что действующий штраф вырастет с 5 до 20 тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

При этом документ отменяет наказание за повторное нарушение (сейчас -10 тысяч рублей).

Кроме того, законопроект предусматривает, что правонарушения ,связанные с регистрацией в системе большегрузных автомобилей «Платон» будут компетенцией Ространснадзора, а не МВД, как сейчас.