До 31 декабря текущего года индивидуальные предприниматели должны заплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

В УФНС России по Орловской области напомнили, что за 2017 год необходимо уплатить взносы в фиксированном размере в сумме 23400 рублей и 4590 рублей соответственно.

Кроме того, если величина дохода предпринимателя за 2017 год превысит 300 тысяч рублей, то плательщики должны дополнительно уплатить страховые взносы на пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период, но не более 187, 2 тыс. рублей.

В этом случае уплата страховых взносов должна быть произведена плательщиками в срок до 2 апреля 2018 года.

При этом, если плательщики начинают или прекращают предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев осуществления деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.