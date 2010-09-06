РИА «Рейтинг» обнародовало рейтинг уровня средней заработной платы в регионах России в 2017 году.

Орловская область заняла 78-е место и находится в десятке регионов с самыми низкими заработными платами.

Точнее, у нас восьмое место с конца рейтинга. После нас идут республики Мордовия, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея, Дагестан и Псковская область. Ни одного региона ЦФО позади Орловской области нет.

По данным авторов исследования, в Орловской области только 0,65% населения имеют заработную плату более 100 тысяч рублей. При этом 20,2% населения получают в месяц зарплату менее 10 тысяч рублей.

Как показывает жизнь, мантры, заклинания и ритуальные заключения соглашений о повышении о минимальной заработной платы до десяти тысяч и даже до 10,5 тысячи рублей мало помогают. Даже если это очень широко освещать в СМИ.

Первое место в рейтинге зарплат в России занимают Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Москва.