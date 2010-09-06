Крупнейший строительный холдинг Орловской области ПАО «Орелстрой» намерен в 2018 году увеличить объемы жилищного строительства.

Об этом «ВО» сообщили в компании. В следующем году «Орелстрой» намерен увеличить объем ввода квадратных метров до 100 тысяч, рассказали в  коммерческом отделе холдинга. 

На фоне общей стагнации строительного рынка региона, «Орелстрой» держит позиции, заключив в 2017 году почти на 20% больше договоров на покупку квартир, чем в прошлом.

В будущем году холдинг приступит к развитию новых объектов в Орле. Приобретена площадка на улице Игнатова. Разрабатывается проектно-сметная документация по земельному участку на Московском шоссе. Здесь на 70 тысячах квадратных метров вырастет микрорайон под названием «Московский парк». Компания ведет застройку микрорайонов «Зареченский» и «Болховский».

В этом году «Орелстрой» уже сдал около 75 тысяч кв. метров, рост к уровню прошлого года составил 10%.

Как ранее сообщал «ВО», за девять месяцев этого года в Орловской области снижение ввода жилья составило 30,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С такими показателями Орловская область оказалась в списке регионов-аутсайдеров в рейтинге доступности жилья в ипотеку среди субъектов Федерации. Согласно данным РИА-Рейтинг, она занимает непочетное 62-е место из 84.

Участники рынка отмечают, что снижение показателей отрасли связано в частности с отсутствием «резервных» оборотных средств у потенциальных застройщиков, а также с нехваткой финансирования на обеспечение земельных участков, предполагаемых под комплексную застройку, с инженерными инфраструктурами.

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- В субботу ,9 декабря, в 12.00 в Орловском государственном университете экономики и торговли (ул. Октябрьская, д. 12) аудитория №114-2 состоится Всероссийский правовой диктант.

- 9 декабря в день Георгиевских кавалеров - Героев Отечества в Орловской  библиотеке имени И. А. Бунина состоится международная историко-просветительская конференция «Братушки» по истории участия России в освобождении Болгарии и Балканском вопросе в XVIII-XX вв. Начало - в 16.00.

Мероприятие приурочено к 210-летию учреждения статута солдатского Георгиевского креста и 140-летию русско-турецкой войны.

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