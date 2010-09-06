7 декабря глава администрации Орла Александр Муромский посетил МУП «Зеленстрой», которое, похоже, избежало банкротства.

Еще недавно обсуждались планы о приостановке деятельности МУПа на зиму, консервации теплиц, отключении котельных и т. д.

– Мы просчитали такой вариант и пришли к выводу, что за зиму тепличный комплекс придет в негодность, а его восстановление обойдется гораздо дороже. Приняли решение провести реконструкцию котельной и максимально задействовать все тепличные площади, – говорит Александр Муромский.

Решение оказалось верным. На предприятии начали выращивать зеленый лук, который пользуется большим спросом у орловцев. Продается продукция в магазинах и на рынках областного центра.

– Овощи выращиваем без химических удобрений, скоро ожидаем первый урожай огурцов. Кроме того, большим спросом пользуются наши хризантемы, цветы свежие и недорогие, – пояснил директор МУП «Зеленстрой» Александр Байдак.

Сейчас предприятие уже готовится к дачному сезону. К весне вырастят широкий ассортимент рассады овощных культур и цветов.

Фото пресс-службы администрации Орла