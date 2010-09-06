Как сообщили в УФНС России по Орловской области, 27 ноября президент подписал два закона, касающихся применения онлайн касс.

Один из них предоставляет право уменьшения налогов для ИП, применяющих онлайн кассы. В частности, налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр кассы и распространяется на тех ИП, которые работают на ЕНВД или применяют патент.

Предприниматель, работающий в сфере розничной торговли или общественного питания, а также имеющий наемных работников, сможет рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистрирует кассу до 1 июля 2018 года, а остальные ИП – до 1 июля 2019 года.

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной системы – на основании заявлений, в которых должны указываться, в т. ч., сведения о моделях и регистрационных номерах касс, а также суммы расходов на их приобретение.

Другой закон переносит срок применения онлайн касс для отдельных категорий предпринимателей. Так, до 1 июля 2019 года могут не применять онлайн ККТ:

– организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД, плательщики патента, оказывающие работы и услуги (за исключением услуг общественного питания);

– предприниматели, применяющие ЕНВД и патентную систему налогообложения, осуществляющие розничную торговлю или оказывающие услуги общественного питания, при условии отсутствия наемных работников.

Налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения и УСН, при условии выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг населению также получили возможность не применять ККТ до 1 июля 2019 года (исключение составила сфера общепита).

 

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