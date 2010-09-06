С января этого года Орелстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения Орловской области в возрасте 15 лет и старше.

По предварительным итогам обследования, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в августе-октябре этого года составила 386 тысяч человек.

Из них работают (заняты в экономике) 363,7 тысячи человек. Одновременно 22,2 тысячи орловцев не имели занятия, но активно его искали.

(Кстати, по методологии Международной Организации Труда (МОТ) эти 22,2 тысячи человек классифицируются как безработные. И не те, которые пришли в службу занятости и по которым власти считают официальную безработицу.)

Теперь посмотрим на динамику. По сравнению с началом года есть некоторые позитивные изменения.

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в I квартале оценивалась в 379,7 тысячи человек (то есть к концу года показатель вырос примерно на 6,3 тысячи человек). В начале года имели занятие (работу) 353,3 тысячи человек (к концу года число занятых подросло на 10 тысяч человек). 

Число не имеющих работы, но активно ее ищущих в I квартале составляло 26,4 тысячи человек. То есть к концу года численность реально безработных снизилась на 4,2 тысячи. Они или нашли работу в Орловской области, или уехали из региона на заработки и пр.

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