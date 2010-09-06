АО «Северсталь Стальные Решения» совместно с партнером - ООО «ЛСК-Балтик» - выполнили проектирование и изготовили металлоконструкции для строительства производственного сооружения в Риге, сообщает компаний.

На Орловской производственной площадке произведены металлоконструкции для здания, размером 11,3 х 66 м, которое будет предназначено для переработки древесины.

Общий вес металлоконструкций составил 42 тонны.

- Меньше чем за месяц «Северсталь Стальные Решения» выполнили свои обязательства перед клиентом по изготовлению и отгрузке металлоконструкций. Несмотря на изменения в рабочей конструкторской документации, компания выполнила проект в соответствии с разработанным графиком, - отметил генеральный директор АО «Северсталь Стальные Решения» Денис Четвериков.

В октябре 2017 года «Северсталь Стальные Решения» получили сертификат EN ISO 3834-2 и EN 1090. Международная сертификация подтвердила тот факт, что продукция и процедуры производственного контроля, применяемые на предприятии, полностью соответствуют Европейскому Регламенту для строительной продукции и отвечают требованиям зарубежных стандартов.