«Ростелеком» обеспечил бесплатным Wi-Fi первый Форум малого и среднего предпринимательства Business-Insight в Орле.

Мероприятие собрало более 170 участников, которые обсудили современные методы продвижения и поддержки бизнеса.

Специалисты «Ростелекома» представили сервисы доступа в интернет, виртуальной и мобильной телефонии, современных систем видеонаблюдения и облачного хранения данных.

Юрий Солдатенков, директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы постоянно расширяем сети передачи данных, совершенствуем цифровые платформы, а также, опираясь на пожелания клиентов, разрабатываем новые продукты и сервисы. Услуги «Ростелекома», такие как облачная телефония, видеонаблюдение или виртуальный ЦОД, уже стали атрибутом современного бизнеса. На выставочной площадке Business-Insight, с их работой смогли ознакомится все желающие».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное решение, которое позволяет установить камеры и удалённо контролировать ситуацию в режиме онлайн. Архив видеозаписей хранится на серверах Центров обработки данных «Ростелекома» с высокими стандартами безопасности.

Виртуальная АТС – это новый виток развития телефонной связи. Сервис позволяет без установки специального оборудования распределять и переадресовывать вызовы, записывать звонки, изучать статистику и мониторинг вызовов. Причём, теперь география офисной телефонии может быть легко расширена в любую точку, где есть интернет.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет развернуть и гибко настраивать корпоративную беспроводную сеть. Например, для торговых центров будут удобны возможности размещать справочную информацию на приветственной странице, проведения маркетинговых опросов и просмотра статистики посещений.

Получить дополнительную информацию об услугах можно Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов Орловского филиала «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

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