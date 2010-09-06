Орловскому филиалу транспортной компании «Байкал Сервис» исполнилось 11 лет.

Работа начиналась с небольших офиса, склада и четырех сотрудников, а теперь это один из крупнейших перевозчиков в регионе.

Сейчас в нашем филиале работает 22 человека, открыты мы шесть дней в неделю, а спектр наших услуг очень широк, — рассказывает о достижениях директор орловского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Алексей Кудрявцев.

Кстати, об услугах. Если 11 лет назад филиал занимался только перевозкой грузов, то сейчас клиенты могут заказать погрузку, разгрузку, дополнительную упаковку, могут выбрать машины, которые отвечают конкретным требованиям по техническим характеристикам.

- Наша мобильность, готовность изменять свои бизнес-процессы под нужды клиента дают нам возможность активно конкурировать со службами экспресс-доставки, — продолжает Кудрявцев. — В частности, мы привлекаем гипермаркеты и сетевые магазины — самых требовательных клиентов, для которых критически важен такой сервис, как доставка ко времени и возврат документов. И то, что в нашем портфеле их становится больше, говорит об успешной работе в новом для нас направлении.

Бурному росту филиала способствует и географическая экспансия. Один из недавно открытых маршрутов — Орел-Екатеринбург-Новосибирск — связал область с высокотехнологичными промышленными регионами нашей страны, дав бизнесу новые возможности для развития.