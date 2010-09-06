По состоянию на 10 ноября этого года в Орле зарегистрировано 14 198 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Это 6758 юридических лиц и 7440 индивидуальных предпринимателей, сообщил сегодня на рабочем совещании в мэрии замглавы администрации областного центра Артем Митасов.

«ВО» сравнил эти цифры с прошлогодними показателями. В декабре прошлого года в Орле было зарегистрировано 14 278 субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть за год число субъектов малого предпринимательства в областном центре сократилось на 80 единиц.

При этом число юрлиц выросло на 65 единиц, а число ИП уменьшилось на 145.

По-прежнему подавляющее большинство субъектов малого и среднего бизнеса заняты в торговле – 41%. Операциями с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг заняты 13% малых и средних предприятий Орла. В сфере транспорта и связи работает 9%, в промышленном производстве и строительстве - по 8%.