Среди индивидуальных предпринимателей Орла самым популярным видом налогообложения является патентная система, сообщили в ИФНС России по Орлу.

Как следует из данных налоговой инспекции на 1 декабря текущего года выдано 745 патентов. Это на 169 патентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Патент для определенной доли предпринимателей предоставляет значительные преимущества. К таким преимуществам можно отнести фиксированную стоимость патента, добровольный переход на патент и возврат к иным режимам налогообложения в течение всего календарного года.

Патент можно взять на любой срок – от одного или нескольких месяцев в пределах одного календарного года.

Для использования патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель должен подать заявление в налоговый орган не позднее, чем за 10 дней до начала применения патента.