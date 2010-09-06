Владельцы большегрузов с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в связи с внесением платы в систему «Платон».

Об этом напомнили в ИФНС России по г. Орлу.

Чтобы получить льготу, нужно предоставить в любое отделение налоговой инспекции заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право на льготу.

Такими документами могут быть чеки, платежки, квитанции, подтверждающие внесение платы на конкретный лицевой счет грузовика в системе «Платон», распечатки оплаты, которые можно сделать в личном кабинете системы или в центре поддержки системы «Платон».