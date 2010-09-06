Промышленные предприятия Ливенского района приобретают новое оборудование и расширяют производственные мощности, сообщает издание «Уездный город».

В текущем году индекс промпроизводства в Ливенском районе остается на уровне прошлого года. Объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 3,4 миллиарда рублей, что на 1,7% больше, чем в 2016 году. Такие же темпы роста этого показателя ожидаются и в ближайшие годы.

Объем инвестиций в промышленные предприятия снизился по сравнению с прошлым годом на 56% и составил около 115,3 миллионов рублей. Снижение связано с окончанием строительства ТЭС в ООО «ЛивныСахар». Более 450 млн рублей предприятие инвестировало с 2014 по 2016 годы в строительство этого объекта. В 2017 году объект окончательно сдан.

В следующем году ожидается, что объем промышленных инвестиций составит 195 миллионов рублей с темпом роста 169%.

ООО «ЛивныСахар» планирует строительство жомосушильного комплекса. Реализация проекта рассчитана на три года, а его стоимость порядка 360 миллионов рублей. Инвестиционные вложения АО «Ливнынасос» и Ливенского филиала АО «Орловский завод силикатного кирпича» в 2018 году оцениваются в 64 миллиона рублей. Эти предприятия планируют приобретение современного оборудования.