Несколько предприятий малого бизнеса, которые выкупили помещения в здании на территории бывшего завода «Стекломаш» (ул. Московская, 63ж), ведут неравный бой с местной УК, которая выставляет им астрономические счета за ресурсы, сообщает «Орловская городская газета».

-  Помещение медицинского центра полностью отремонтировали, организовали лабораторию, кабинеты врачей и начали работать. Все было нормально, пока не начали приходить странные счета на оплату коммунальных услуг, – рассказывает представитель ООО «Медицинский центр «Альтаир» Александр Болдырев.

- Каждый месяц суммы на оплату коммунальных услуг кардинально отличались от предыдущих, приходилось постоянно просить документально подтвердить счета, вести переговоры, которые в большинстве случаев заканчивались ничем. Аппетиты у нашей управляющей компании постоянно росли, так что пришлось обратиться в судебные инстанции. Разбирательства идут уже больше двух лет. Каждая квитанция — это очередной спор. Причем изначально нам могут выставить счет на десятки тысяч рублей, а после разбирательства выясняется, что оплатить надо всего несколько тысяч рублей, – говорит представитель «Альтаира».

Предприниматели в этом здании объединились, и чтобы отстаивать свои интересы создали товарищество собственников недвижимости «М63Ж».

Но даже по требованию ТСН документы, подтверждающие суммы в счетах, а также документы на здание по внутренним коммуникациям, на проведенную реконструкцию предоставлены не были.

- Наши оппоненты не могут предоставить достоверные документы на строительство и реконструкцию самого здания. Должны быть разрешения, технические условия и множество других бумаг, но по факту их нет. Согласно документам, наше здание до сих пор значится как двухэтажный спортивный зал. Получается, что вообще не понятно, как было перестроено здание, соответствует ли оно всем нормативным требованиям, не опасно ли в нем находиться и работать, принимать пациентов. Это все остается под вопросом, – говорит Александр Болдырев.

Первой победой предпринимателей можно считать доказательство факта завышения платы за отопление.

– Мы обратились в УФАС, которое признало, что управляющая компания в данном случае является монополистом для наших предприятий в области поставки тепла и завышает нам тариф. После создания ТСН и заключения прямого договора на поставку тепла ситуация наладилась. До этого приходилось терпеть ночные самовольные отключения, в результате которых по утрам у нас в кабинетах было всего 3-­4 градуса тепла, - рассказывает наш собеседник.

Теперь большой проблемой является электроэнергия. Ситуация фактически та же, что была с теплом. Пока идут разбирательства, управляющая компания отключает помещения от ресурса.

– Мы обращались в прокуратуру, полицию, федеральную антимонопольную службу, администрацию Орла и области, а время проходит, уходят возможности. Вот и сейчас мы опять вынуждены прекратить работу. Мы надеемся, что все-­таки удастся выяснить историю строительства здания, найти все документы и возможность подключения электричества. – говорит Болдырев.

Из истории вопроса: помещений в этом здании нынешним владельцам продавало ООО «Подкова удачи». Сами продавцы после сделок выступили в роли управляющей компании этого здания. То есть обязалась отвечать за техническое состояние помещений, обслуживать, выставлять счета за потребление коммунальных ресурсов и так далее. В 2015 году это право перешло к компании ООО «Паритет».

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