Орловский облсовет рассматривает внесенный врио губернатора региона законопроект о снижении налоговой ставки с 6% до 3% для налогоплательщиков, осуществляющих работу в области информационных и компьютерных технологий, образовании, здравоохранения, социальных и ветеринарных услуг, а также работающих над научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Для получения пониженной ставки на территории Орловской области, доход от указанных видов деятельности должен быть не менее 70 % от основного дохода, сообщает пресс-служба областного Совета со ссылкой на заседание профильного комитета, на котором рассматривался этот вопрос.

Также у налогоплательщика должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней. Кроме того размер среднемесячной заработной платы одного работника должен быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда.

Введение пониженной ставки нужно для того, чтобы орловские предприниматели не выпадали из конкурентной среды и не осуществляли перерегистрацию в других субъектах, уточняю ТВ областном Совете.

Соседние регионы снизили ставки для этого вида деятельности, и орловским предпринимателям было бы выгоднее регистрироваться за пределами региона. С принятием пониженной ставки этого не случится, уверены областные власти.

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