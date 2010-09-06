Объемы розничного кредитования в России в октябре 2017 г. превысили 519 млрд рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) на основе анализа информации от 600 кредиторов, передающих информацию ОКБ.

За октябрь было выдано более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519,04 млрд рублей. Это рекордный объем кредитования за весь 2017 год.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года объемы кредитования увеличились на 43%. В октябре 2016 года было выдано 2,68 млн кредитов на 364,01 млрд рублей.

Драйвером роста розничного кредитования в октябре стала ипотека. В октябре было выдано 100,07 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 183,80 млрд рублей. Количество новых ипотечных кредитов выросло в годовом отношении на 60%, денежные объемы кредитования выросли на 70%.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдач увеличились на 30%.