Экономическая и финансовая ситуация в МУП «Спецавтобаза» улучшается, сообщил сегодня депутатам горсовета на совместном заседании двух комитетов начальник УМИЗ Орла Максим Диордиев.

На предыдущей сессии горсовета был утвержден план мероприятий по финансово-экономическому оздоровлению МУПа.

Удалось договориться с правительством об отсрочке лизинговых платежей по договору сублизинга между «Спецавтобазой» и ГУП «Дорожная служба», а также об увеличении субсидии Орлу из Дорожного фонда на содержание улично-дорожной сети на 2018 год до 340 млн рублей., сообщает пресс-служба горсовета.

Было принято решение о заключении МУПом договор-подряда с «Дорожной службой» на содержание улично-дорожной сети в декабре этого года на приемлемых для предприятия условиях, рассказал Максим Диордиев.

Субсидия в размере 59 млн рублей, выделенная «Спецавтобазе», позволила перечислить на счета УФНС Орла, в качестве обязательных платежей, в бюджеты различных уровней и различные фонды. Также сегодня будет перечислена задолженность по заработной плате сотрудникам «Спецавтобазы». Это связано с тем, что только 15 декабря счета предприятия будут разблокированы.

Максим Диордиев еще раз отметил, что все эти мероприятия позволили МУПу выйти из предбанкротного состояния и разблокировать счета.

- В настоящее время на подписи у главы администрации находится постановление о еженедельном контроле он-лайн со стороны собственника за финансово-хозяйственной деятельностью МУПа, - добавил Максим Диордиев. – Ежедневно будем смотреть за тем, как осуществляются все мероприятия для того, чтобы вовремя корректировать эту работу.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Орла.